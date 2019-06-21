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صحة دمياط والأقصر ترفعان درجة الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:55 م
صحة دمياط والأقصر ترفعان درجة الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية سيارات إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى دمياط معتز الشربينى

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صرح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط بأنه لتوفير مشاهدة مريحة للبطولة فى الساحات والأندية ومراكز الشباب المحددة، قامت المديرية برش جميع المناطق المخصصة لإقامة شاشات عرض بها للجماهير لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى محافظة دمياط وهى 60 مركز شباب وساحة رياضية. 

وأضاف أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبى إثناء إقامة البطولة الإفريقية وهى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية مع منع الأجازات وكذلك تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته كما أكد  على العمل بغرفة الطوارئ بالمديرية على مدار ال 24 ساعة واستقبال اى بلاغات.

من جانبه أشار إلى توفير عيادة طبية بسيارة متنقلة بمقر مركز شباب دمياط بها طبيب وصيدلى وممرضة للتأمين الطبى للتجمعات أثناء مشاهدة البطولة.

على جانب آخر، أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية مع منع الأجازات , وكذلك تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك استعداداً لبدء مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف وكيل صحة الأقصر – فى بيان - أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات بجوار أماكن شاشات العرض والتجمعات وكذلك مراكز الشباب، ويجرى العمل بغرفة الطوارئ بالمديرية على مدار الـ 24 ساعة واستقبال أى بلاغات.

وقامت مديرية الصحة بالأقصر، بتنظيم حملة تمشيط لناقلات الأمراض ومكافحة الحشرات لرش جميع المناطق المخصصة لإقامة شاشات عرض بها للجماهير لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى محافظة الأقصر.

 

 


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مراكز الشباب

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