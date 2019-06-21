سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 11:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شركات طيران عالمية توقف رحلاتها الجوية فوق أجزاء من إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:58 ص
شركات طيران عالمية توقف رحلاتها الجوية فوق أجزاء من إيران الخطوط الألمانية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة لوفتهانزا، أكبر شركات الطيران الألمانية، اليوم الجمعة، إن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران لتنضم إلى شركات أخرى بعد أن حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية دخول بعض أجزاء من المجال الجوى الإيرانى.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا، إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ يوم 20 يونيو، وأضاف دون الخوض فى تفاصيل أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران، اليوم الجمعة، وذكر أن الشركة لا تزال تسير رحلات إلى العاصمة طهران.

"كانتس" الأسترالية للطيران تعلن تغيير مسار رحلاتها الجوية بعيدا عن مضيق هرمز

كما، أعلنت شركة "كانتس" الأسترالية للطيران، تغيير مسار رحلاتها الجوية بعيدا عن مضيق هرمز، وذلك عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية من دون طيار، وأفادت ذلك شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، فى نبأ عاجل، اليوم الجمعة، دون ذكر المزيد.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الهولندية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، منع تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز على خلفية حادث إسقاط الطائرة الأمريكية، ويذكر أن التليفزيون الإيرانى أعلن أمس أن الدفاع الجوى للحرس الإيرانى أسقط طائرة أمريكية بدون طيار كانت قد اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأمريكى إن إيران أسقطت الطائرة "بلا مبرر"، مشيرا إلى أن الطائرة طائرة استطلاع كانت تحلق فى الأجواء الدولية.

 

 


شركة لوفتهانزا الالمانية

المجال الجوى الايرانى

الصراع الامريكى الايرانى

مضيق هرمز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تتهم أمريكا بإثارة توترات خطيرة مع إيران تدفع إلى الحرب

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:32 ص

ذعر فى شركات الطيران العالمية بعد إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.. أمريكا وهولندا وأستراليا وبريطانيا تحظر تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز وخليج عُمان.. تقرير: طائرة مدنية كانت قريبة من الطائرة المستهدفة

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:28 ص

إيران ترد على رسالة أمريكا برفض المحادثات وتحذر من العواقب الإقليمية والدولية

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:21 ص

مصادر أمريكية: رسالة ترامب إلى إيران عبر عمان أكدت عدم رغبة واشنطن فى الحرب

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:12 ص

ماكرون: يجب الحفاظ على ضمانات عدم تزويد إيران بالسلاح النووى

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:22 ص

رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: واشنطن تنظر فى رد مدروس ضد إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:41 ص

شركة طيران تعلق رحلاتها تفاديا لمجال إيران الجوى بعد إسقاطها لطائرة مسيرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:51 ص

إدارة الطيران الاتحادية تحظر كافة الرحلات الأمريكية فى مجال إيران الجوى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:51 ص

متحدث البنتاجون السابق: ضربة أمريكا العسكرية ضد إيران ستكون هائلة

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءً من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءً من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة