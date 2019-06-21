شركات طيران عالمية توقف رحلاتها الجوية فوق أجزاء من إيران

رويترز

قالت شركة لوفتهانزا، أكبر شركات الطيران الألمانية، اليوم الجمعة، إن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران لتنضم إلى شركات أخرى بعد أن حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية دخول بعض أجزاء من المجال الجوى الإيرانى.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا، إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ يوم 20 يونيو، وأضاف دون الخوض فى تفاصيل أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران، اليوم الجمعة، وذكر أن الشركة لا تزال تسير رحلات إلى العاصمة طهران.

"كانتس" الأسترالية للطيران تعلن تغيير مسار رحلاتها الجوية بعيدا عن مضيق هرمز

كما، أعلنت شركة "كانتس" الأسترالية للطيران، تغيير مسار رحلاتها الجوية بعيدا عن مضيق هرمز، وذلك عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية من دون طيار، وأفادت ذلك شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، فى نبأ عاجل، اليوم الجمعة، دون ذكر المزيد.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الهولندية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، منع تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز على خلفية حادث إسقاط الطائرة الأمريكية، ويذكر أن التليفزيون الإيرانى أعلن أمس أن الدفاع الجوى للحرس الإيرانى أسقط طائرة أمريكية بدون طيار كانت قد اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأمريكى إن إيران أسقطت الطائرة "بلا مبرر"، مشيرا إلى أن الطائرة طائرة استطلاع كانت تحلق فى الأجواء الدولية.