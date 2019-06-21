شاهد توقعات أهالى قرية محمد صلاح على مباراة المنتخب وزيمبابوي

الغربية - مصطفى عادل

ينتظر أهالى قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية، مسقط رأس الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الانجليزي، مشاركة اللاعب فى المباراة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب المصري، مع منتخب زيمبابوي فى بطوله امم افريقيا.

وتوقع أبناء القرية فوز المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بعدة أهداف للاعب محمد صلاح.

وتوقع سعيد محمود من أبناء قريه نجريج فوز المنتخب المصري بهدفين يحرزهما محمد صلاح وعبد الله السعيد.

أما محمد العبد فتوقع فوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف لمحمد صلاح هدفين والهدف الثالث بأقدام محمد النني