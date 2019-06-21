شاشات عرض بمقر بيت العائلة المصرية بجنيف لمتابعة المنتخب بأمم أفريقيا

قال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية فى جنيف، إن المصريون فى سويسرا ينتظرون بشغف انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة، اليوم الجمعة، وذلك لمتابعة حفل الافتتاح.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مقر بيت العائلة المصرية فى جنيف استعد لهذه البطولة من خلال شاشات عرض كبيرة، وذلك ليتسنى للمصريين الاستمتاع بالبطولة فى الأجواء المصرية الخالصة التي يحرص على تحقيقها مجلس إدارة بيت العائلة المصرية فى جنيف.

وأكد جمال حماد أن نجاح البطولة الأفريقية التى ستقام في نصر سيكون له مردود رائع على صورة مصر فى الخارج وسيعود بالفائدة الكبيرة على الدولة، حيث إن إقامة البطولة بها سيؤكد على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، ويشجع الشعب السويسرى والشعوب الأوروبية على زيارة مصر.