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سيناتور أمريكى: لدينا أدلة تؤكد تواطؤ إدارة أوباما مع الإخوان

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:04 م
سيناتور أمريكى: لدينا أدلة تؤكد تواطؤ إدارة أوباما مع الإخوان جانب من جلسة الاستماع
إيمان حنا

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أكد المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور تيد كروز، صاحب مشروع معدل لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، أن إدارة الرئيس السابق أوباما توطأت مع الإخوان وهناك أدلة على ذلك.

وأوضح كروز، أنه فى الماضى، قد ذكر فى مجلس الشيوخ تعمد أوباما عدم الالتفات لما فعله أعضاء الجماعة فى ملف الإسلام السياسى وملف دعم الإرهاب، لافتا إلى أنه تم تسريب معلومات، بأن إدارة أوباما وبتكليف مباشر من البيت الأبيض أمرت بمسح وتغيير محتوى 800 وثيقة، للتخلص من أى إشاره للجهاد أو الإسلام السياسى، جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى.

وقال السيناتور الأمريكى، إن شعار الجماعة هو "الجهاد هو االطريق والموت فى سبيل الله هو أرقى وأسمى الأهداف"، وتساءل كروز كيف أن الإعلام، والسياسيون يقدمون تلك الجماعة للمجتمع الأمريكى على أنهم مسالمين ومعتدلين .

 


النبض الامريكى

الكونجرس

الاخوان

الارهاب

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