سفر وعودة 1615 مصريا وليبيا و229 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1615 مصريا وليبيا و 229 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1203 إلى الجانب الليبي، بينهم 218مصريا و985 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 412 بينهم 318 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 94 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 81 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 148 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.