زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية لمحطات مياه ووحدات الغسيل الكلوى(صور)

فريق المحافظات

خرج الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل،فى جولة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية، للإطمئنان على صحه المرضى، والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمه لهم، بدأت بمستشفى المبرة،بتفقد وحدة الغسيل الكلوي ومحطة المياه الخاصة بها للتأكد من كفاءة عملها

شدد المحافظ مدير مستشفى المبرة ومدير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، على ضرورة الإهتمام بالمتابعة المستمرة لمحطات المياه، و أجهزة الغسيل الكلوي وكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى، وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز،ومتابعة شركات الصيانة في أداء عملها، لضمان اجراء الصيانة المطلوبة وتقديم الخدمات اللازمة.

وعلى هامش الجولة، إجتمع المحافظ بوكيل وزارة الصحة ومديرعام التأمين الصحي فرع الشرقية، ومدير مستشفى المبرة للإطلاع على تقارير الأداء و تقارير الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الطبية بالمستشفي، وأعطى توجيهاته بموافاته يوميا بهذه التقارير حرصا منه على صحة المرضى، ولعدم إعطاء الفرصه لأي شخص التلاعب بحياتهم.

إنتقل المحافظ بعد ذلك لمركز الغسيل الكلوي بالغار حيث إطمأن المحافظ من المرضى على الخدمات المقدمة لهم مستمعاً إلى مطالبهم و إحتياجاتهم وكلف مدير المركز بتلبيتها فورا، ثم تفقد محطة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي لمباشره كفاءه عمل الاجهزه وقام ايضا بالإطلاع على تقارير العمل اليومية وكذلك تقارير الصيانة لأجهزة الوحدة

وأكد المحافظ على ضرورة إجراء التفتيش الدائم والمستمر على وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة، والتشديد على رؤساء الوحدات ومديري المستشفيات إجراء المتابعة المستمرة، ومباشرة عمل شركات الصيانة المكلفة بصيانة الأجهزة الطبية، والإبلاغ عن أي عطل في الأجهزة، والتعامل مع الأجهزة البديلة لحين الإنتهاء من عملية الإصلاح إذا لزم الأمر.