روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

كتب محمد تهامى زكى

أعلن ألكساندر مشارين، النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، أن الهيئة الروسية تدرس إمكانية المشاركة فى مشروع تحديث السكك الحديدية المصرية.

ووفقا لـRT، أوضح المسؤول الروسى خلال مؤتمر روسيا وإفريقيا، أن السكك الحديدية الروسية (RZD) تدرس إمكانية المشاركة فى مشروع لتحديث سكة حديد (القاهرة-الإسكندرية).

وأعلن فى مصر فى وقت سابق، أن الدولة تنفذ برنامج لتحديث شبكة السكك الحديدية، ويتجاوز إجمالى طول السكك الحديدية فى البلاد 5 آلاف كم.

وتعتبر السكك الحديدية الروسية، اليوم من أكبر شبكات السكك فى العالم، ويبلغ طولها الإجمالى 85 ألفا و500 كيلومتر، يعمل نصفها بالكهرباء.