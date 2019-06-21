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رئيس موريتانيا: ما فعلته قطر بالدول العربية يشبه ما فعلته النازية بالعالم

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:19 ص
رئيس موريتانيا: ما فعلته قطر بالدول العربية يشبه ما فعلته النازية بالعالم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
وكالات

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هاجم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز حكومة قطر واتهامها بدعم الإرهاب ورعايته. وقال ولد عبد العزيز الذى سبق أن قطع علاقته مع قطر فى بداية الحصار قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه "ما فعلته قطر بالدول العربية هو تمام ما فعلته ألمانيا النازية بالعالم".

وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس: "قطر خربت تونس وليبيا ودعمت الإرهاب الذى عانت منه أوروبا. ولو كانت موريتانيا لديها ما يكفى من الإمكانيات لقطعنا علاقتنا بقطر التى تساهم فى كثير من الصناديق التى تمول مشاريع مهمة فى موريتانيا".

وأكد الرئيس الذى تنتهى ولايته أغسطس المقبل، حسبما نقلت "سبوتينك" أنه لم يتأثر بأية دولة أو جهة فى قراراته تجاه قطر، وأضاف "لو كانت قراراتنا تجاه الدول تتأثر بمصالح دول أخرى لقمنا بقطع العلاقة مع إيران. لكننا نزن الأمور حسب ما نرى وليس ما يرى الآخرون".

وعقد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا فى قصر المؤتمرات بنواكشوط ساعات قبل اغلاق الحملة الانتخابية.

 


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قطر والاهارب

قطر

النازية

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