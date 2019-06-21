سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 08:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لم نتلق إخطار مسبق بشأن توجيه ضربة إلى إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:28 م
رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لم نتلق إخطار مسبق بشأن توجيه ضربة إلى إيران بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، اليوم الجمعة، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب لضربات عسكرية مزمعة على أهداف إيرانية وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان ليصبح "مستفزا جدا".

وقالت بيلوسى للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار الجانبية سيكون أمرا مستفزا للغاية.. أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونجرس أولا قبل أى عمل عسكرى ضد طهران.

وأضافت "نعتقد أن هناك العديد من الخيارات... التى ربما تكون أكثر نفعا".

 


رئيسة مجلس النواب الأمريكى

مجلس النواب الأمريكى

أمريكا

توجيه ضربة إلى إيران

إيران

أخبار ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يبحث فى اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى التهديد الإيرانى فى المنطقة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:33 م

دعوة بالكونجرس لضبط النفس عقب تقارير عن موافقة ترامب لضربة عسكرية ضد إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:35 م

ترامب: أوقفت توجيه ضربة جوية لإيران لقلقى إزاء سقوط ضحايا

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:02 م

ترامب: خططنا لضرب 3 مواقع لإيران ولكن أوقفت الهجوم لأن 150 شخصا سيلقى حتفهم

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:09 م

طهران تتفاوض.. على ترامب تخفيف العقوبات إن كان لا يريد الحرب

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:45 م

صور.. ترامب يعرض نسخة محدثة عن الطائرة الرئاسية الأمريكية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة