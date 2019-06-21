رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لم نتلق إخطار مسبق بشأن توجيه ضربة إلى إيران

رويترز

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، اليوم الجمعة، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب لضربات عسكرية مزمعة على أهداف إيرانية وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان ليصبح "مستفزا جدا".

وقالت بيلوسى للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار الجانبية سيكون أمرا مستفزا للغاية.. أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونجرس أولا قبل أى عمل عسكرى ضد طهران.

وأضافت "نعتقد أن هناك العديد من الخيارات... التى ربما تكون أكثر نفعا".