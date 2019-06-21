رئيسة جورجيا تتهم "الطابور الخامس" الروسى بإشعال التوتر فى بلادها

رويترز

وصفت سالومى زورابيشفيلى رئيسة جورجيا، اليوم الجمعة، روسيا بأنها "عدو ومحتل"، واتهمت "الطابور الخامس الروسي" بالمسؤولية عن احتجاجات عنيفة حذرت من أنها تعرض البلد للانقسام، وجاءت تعليقات زورابيشفيلى الصادرة فى بيان بعد مشاهد العنف فى العاصمة الجورجية تفليس حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطى على الحشود لمنعها من اقتحام مبنى البرلمان.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة العشرات، واتهمت موسكو قوى سياسية جورجية متطرفة بالمسؤولية عنها لتأجيج مشاعر العداء تجاه روسيا، وكان المحتجون غاضبين بسبب زيارة سيرجى جافريلوف عضو مجلس النواب الروسى.

وكان جافريلوف، يشارك فى الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكس التى تسعى لتعزيز الروابط بين البرلمانيين الأرثوذكس، وألقى كلمة باللغة الروسية جالسا على مقعد رئيس البرلمان الجورجى أمس الخميس.

وأثار ذلك حفيظة بعض السياسيين والجورجيين الذين يريدون أن تبقى روسيا بمنأى عن السيطرة على بلدهم، وكتبت الرئيسة على صفحتها على فيسبوك، "روسيا عدو ومحتل. قد يكون الطابور الخامس الذى تديره أكثر خطرا من العدوان السافر".

وأضافت "روسيا هى المستفيد الوحيد من الانقسام فى البلد والمجتمع والصدام الداخلى وهذا هو أقوى سلاح اليوم"، وقالت المتحدثة باسم الرئيسة لـ"رويترز"، إنها تعتزم قطع زيارتها الرسمية لروسيا البيضاء والعودة إلى البلاد فى ظل الأحداث، فيما يقول المحتجون إنهم يعتزمون العودة إلى الشارع مجددا مساء اليوم الجمعة.