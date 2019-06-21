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ختام فعاليات التدريب المشترك بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:14 ص
ختام فعاليات التدريب المشترك بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء جانب من فعاليات التدريب المشترك
كتب زكى القاضى

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- القوات الخاصة من مصر وتوجو تنفذ عملية ناجحة لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها

اختتمت فاعليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

 

تضمنت الفاعليات عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين ثم دفع عناصر التأمين الطبىوالإدارىوالمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

 

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة.

 

وفى نهاية التدريب نقل اللواء أركان حرب ناصر عاصى مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة من دولة توجو، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثانى مصر، مشيداً بما تم تنفيذه خلال مراحل التدريب، مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية.

 

يذكر أن مصر تولى اهتماما كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات خاصة فى ظل رئاسة الاتحادالإفريقي لعام 2019، كما تساهم تلك التدريبات المشتركة فى تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم مع الدول الشقيقة والصديقة.

 

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلاً من مصر وتوجو.


الساحل والصحراء

تدريبات مشتركة

القوات المسلحة

محمد نجيب

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