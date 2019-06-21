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حى مصر القديمة ينظم 5 قوافل للصحة الإنجابية والرمد طوال الأسبوع القادم

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص
حى مصر القديمة ينظم 5 قوافل للصحة الإنجابية والرمد طوال الأسبوع القادم ندوة توعوية لتنظيم الأسرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن حى مصر القديمة عن تنظيم 5 قوافل طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والرمد فى أماكن مختلفة من الحى بمشاركة الهيئة الإنجيلية للرمد، وذلك فى إطار جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية.
 
وأوضح الحى أن القوافل ستبدأ من السبت القادم وتستمر حتى الأربعاء من نفس الأسبوع، على أن تنظم قافلتين فى منطقة الجبخانة يومى السبت والأحد القادمين، وقافلة أخرى فى منطقة عزبة أبو قرن يوم الإثنين القادم، وقافلتين بمنطقة عين الصيرة يومى الثلاثاء والأربعاء من نفس الأسبوع.
 
وكان الحى نظم بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان ندوات توعوية لسكان الحى خاصة المناطق الشعبية حضرها المئات من الأمهات، وذلك لتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة للتمكن من تلبية كل احتياجات الأسرة وتوفير حياة كريمة لهم.
 
 

تنظيم الاسرة

حي مصر القديمة

قوافل تنظيم الاسرة

صحة القاهرة

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