جمارك مطار القاهرة تضبط محولات تهريب لخاتم ماس ومستلزمات طبية..صور

ضبط رجال جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة، 3 محاولات تهريب لخاتم الماس ومستلزمات طبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وكشفت مصادر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من جوانزو، تم الإشتباه فى راكبين، وبالتفتيش وجد فى حقائب أحدهما عدد 1600 من الأجهزة والآلات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالأمراض الجلدية وإزاله الزوائد الجلديه مخبأة بين طيات الملابس، وبتفتيش حقائب الأخر تبين وجود 240 بوردة Cm cm cm خاصة بالGPS مخبأة داخل ماكينة عد النقود.

وواوضحت المصادر، في محاولة تهريب اخرى ضبط خاتم من الماس 2 قيراط مع راكب مصرى قادم من بيروت ملفوف على جسمه بمكان حساس .

من جانبه قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب، رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.