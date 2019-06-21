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جامعة أسوان تشارك فى المعرض التعليمى الثانى للجامعات المصرية بنيجيريا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:26 ص
جامعة أسوان تشارك فى المعرض التعليمى الثانى للجامعات المصرية بنيجيريا المعرض التعليمي الثاني للجامعات المصرية
أسوان - صلاح المسن

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يشارك وفد من جامعة أسوان، في فاعليات افتتاح المعرض التعليمى الثاني للجامعات المصرية، والذي يقام بدولة نيجيريا، خلال الفترة من 20 الي 26 يونيو الحالي تحت رعاية وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن الوفد المشارك في المعرض بدولة نيجيريا حاليا، يضم كلا من الدكتور مجدي محمد على عميد كليه تكنولوجيا المصايد والأسماك، والدكتور ياسر عبد الحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية وذلك فى إطار حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المحافل الأفريقية ، وفي ظل اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية لعام 2019

 

وأوضح، أنه يوجد جناح خاص بجامعة أسوان، داخل هذا المعرض التعليمي، يتضمن عرض البرامج التعليمية المتميزة بكليات الجامعة ،من أجل جذب المزيد من الطلاب الأفارقة، للدراسة بجامعة أسوان التي يوجد فيها أيضا معهد متخصص في الدراسات العليا والبحوث الأفريقية، وتم افتتاحه منذ عامين بالجامعة.

وأشار إلى أن وفد جامعة أسوان، يقوم أيضا خلال هذا المعرض بالترويج لأسبوع الجامعات الأفريقية الذى سوف تنظمه جامعة اسوان خلال شهر أكتوبر المقبل.


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نيجيريا

دراسات عليا

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المعرض التعليمي الثاني للجامعات المصرية

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