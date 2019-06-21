توسك تعليقا على التوتر بين واشنطن وطهران: أحيانا من الأفضل عدم التدخل

بروكسل /أ ش أ/

أكد رئيس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك، أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء تتابع عن كثب وبقلق شديد ما يجرى فى منطقة الخليج على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران.

كان توسك يتحدث أثناء مؤتمر صحفى مشترك عقده مع كل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والرئيس الرومانى كلاوس يوهانس، الذى ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

ورد توسك على الانتقادات التى وجهت لزعماء الدول الأعضاء لعدم تخصيصهم لجزء من القمة لمناقشة التوتر فى الخليج، حيث قال: فى بعض الأحيان من الأفضل عدم التدخل.

وألمح رئيس الاتحاد إلى أن الكثير من مشاكل التى حدثت فى الماضى تعود إلى حالة فرط النشاط لدى البعض، ولا يرى توسك سبباً لمناقشة الأمر وإصدار بيان باسم زعماء الاتحاد الأوروبي، فموقفنا هو موقف زعماء يتمتعون بحس المسؤولية.

بدوره، رفض يونكر هذه الانتقادات، مؤكداً على أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيرينى ووزراء خارجية الدول الأعضاء عبروا عن موقف أوروبى ثابت وواضح مما يجري.

كما استعرض المسؤولون الثلاثة اعمال اليوم الثانى من القمة الأوروبية والتى تركزت على مناقشة تطورات انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، ومنطقة اليورو والتغير المناخي.

كانت موجيرينى قد أكدت فى تصريحات سابقة لها أن الاتحاد الأوروبى يدعو لضبط النفس والهدوء وخفض التصعيد فى الخليج خاصة وأن المنطقة ليست بحاجة إلى مزيد من التوتر، كما حملت موجيرينى هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة لواشنطن قبل أيام.