تعرف على مسارات خطوط النقل العام الجديدة لخدمة جمهور استاد القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، 18 خطا جديدا يخدم جمهور بطولة كأس الأمم الأفريقية، طوال فترة إقامتها التى تنطلق أولى مبارياتها اليوم 21 من الشهر الجارى باستاد القاهرة.

وجاءت مسارات الخطوط الجديدة والتى ينتهى جميعها بأرض المعارض، على النحو التالى:

1- خط العباسية استاد القاهرة

"محطة العباسية، شارع فخرى عبد النور، شارع امتداد رمسيس، والدوران والعودة من أمام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، شارع الفنجرى، ثم نهاية الخط بأرض المعارض، والعودة من نفس المسار

2- خط عبد المنعم رياض - الاستاد

"محطة عبد المنعم رياض، شارع الجلاء، شارع جمعية الشبان المسلمين، شارع رمسيس، ميدان رمسيس، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، الدوران من امام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، شارع الفنجرى، ارض المعارض."

3- خط أحمد حلمى - الاستاد

"محطة أحمد حلمى، شارع الترعة البولاقية، شارع أحمد بدوى، شارع شبر، نفق التعاون، شارع رمسيس، ميدان رمسيس، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، الدوران من أمام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، شارع الفنجرى، أرض المعارض".

4- خط العتبة الجراج - الاستاد

" محطة العتبة الجراج، شارع الجيش، ميدان باب الشعرية، محور شمال الجمالية، شارع المنصورية، شارع سك العملة، ميدان البعوث، شارع أحمد سعيد، ميدان الفردوس، طريق الأتوستراد، الدوران إلى شارع امتداد رمسيس ، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض."

5- خط حدائق القبة - استاد القاهرة

"محطة حدائق القبة، شارع اسماعيل الفنجرى، كوبرى الفنجرى، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض".

6- خط شرق شبرا الخيمة - الاستاد

"محطة شرق شبرا الخيمة، شارع 15 مايو، الشارع الجديد، شارع 10 رمضان، ميدان السواح، شارع السواح، شارع المطرية، ميدان حدائق القبة، كوبرى حدائق القبة، شارع إسماعيل الفنجرى، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض "

7- خط المظلات - الاستاد

"محطة المظلات، شارع شبرا، ميدان الخلفاوى، شارع معمل الألبان، كوبرى منشية الجمل، شارع منشية الجمل، كوبرى الزاوية الحمراء، شارع سكة الوايلى، ميدان حدائق القبة، شارع إسماعيل الفنجرى، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض "

8- خط الدراسة - الاستاد

"محطة الدراسة، شارع الشيخ صالح الجعفري، شارع المنصورية، شارع سك العملة، ميدان البعوث، شارع أحمد سعيد، ميدان الفردوس، طريق الاتوستراد، الدوران الى شارع امتداد رمسيس ، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض."

9- خط مساكن الأميرية - الاستاد

" محطة مساكن الأميرية، شارع السواح، شارع المطرية، ميدان المطرية، ميدان الحلمية، شارع الحكم، ميدان التجنيد، شارع أبو بكر الصديق، مرورا بميادين "المحكمة، هارون الرشيد، سفير"، ميدان عاطف السادات، شارع النزهة، ميدان السبع عمارات، طريق النصر، ميدان رابعة العدوية، شارع امتداد رمسيس، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض".

10- خط الحى الثامن - الاستاد

"محطة الحى الثامن، شارع مصطفى النحاس، شارع الخليفة القاهر، شارع المخيم الدائم، طريق الاتوستراد، الدوران الى شارع امتداد رمسيس، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض."

11- خط الجيزة - الاستاد

" محطة ميدان الجيزة، شارع جامعة القاهرة، شارع نهضة مصر، كوبرى الجامعة،. شارع السراى، كورنيش النيل، ميدان فم الخليج، شارع مجرى العيون، ميدان السيدة عائشة، طريق صلاح سالم، طريق الأتوستراد، الدوران الى شارع امتداد رمسيس ، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض."

12- خط ميدان لبنان - الاستاد

" محطة ميدان لبنان، محور 26 يوليو، شارع جامعة الدول العربيه، شارع النيل، كوبرى 6 أكتوبر، شارع رمسيس، ميدان رمسيس، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، الدوران من امام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، شارع الفنجرى، أرض المعارض".

13- خط حلوان - الاستاد

"محطة حلوان - طريق الأوتوستراد، شارع امتداد رمسيس، الدوران الى شارع امتداد رمسيس، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض".

14- خط مدينة الشروق - الاستاد

"حطة ميدان الشروق، شارع جمال عبد الناصر، طريق الشباب، شارع أحمد شوقى، ميدان الحرية، مخرج رقم 1، طريف القاهرة الاسماعيلية، موقف العاشر، كوبرى الحرفيين، شارع جوزيف تيتو، شارع عبد الحميد بدوى، مساكن الشيراتون، طريق الأوتوستراد، شارع امتداد رمسيس، شارع ممدوح سالم، شارع الفنجرى، أرض المعارض".

15- خط مدينة 6 أكتوبر - الاستاد

" محطة مدينة 6 أكتوبر الحى السادس، ليلة القدر، المحور المركزى، جامعة 6 أكتوبر، جهاز المدينة، محور 26 يوليو، المدخل الثانى والأول لمدينة الشيخ زايد، ميدان لبنان، محور 26 يوليو، شارع جامعة الدول العربية، شارع النيل، كوبرى 6 أكتوبر، شارع رمسيس، ميدان رمسيس، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، الدوران من أمام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، شارع الفنجرى، أرض المعارض."

16- خط دوران شبرا - الاستاد

" محطة دوران شبرا، شارع شبرا ، نفق التعاون، شارع رمسيس، ميدان رمسيس، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، الدوران من أمام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض".

17- خط القلعة - الاستاد

"محطة القلعة، شارع محطة المحمل، ميدان السيدة عائشة، شارع صلاح سالم، طريق الأوتوستراد، منشأة ناصر، نادى السكة، شارع امتداد رمسيس، شارع ممدوح سالم، ارض المعارض"

18- خط مساكن عين شمس، الاستاد

" محطة مساكن عين شمس، شارع 6 أكتوبر، شارع جسر السويس، ميدان الألف مسكن، التجنيد، ابن سندر، شارع محمود شكرى، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، الدوران من أمام وزارة المالية، شارع ممدوح سالم، أرض المعارض".