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تراجع أسعار النفط بنسبة 0.31% مع تنامى توترات الشرق الأوسط

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:40 ص
تراجع أسعار النفط بنسبة 0.31% مع تنامى توترات الشرق الأوسط ناقلة نفط
سنغافورة – رويترز

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تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها فى وقت سابق اليوم الجمعة لكن خام برنت القياسى ما زال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعى فى خمسة أسابيع وسط تزايد التوترات فى الشرق الأوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ربما يحفز النمو العالمي.
 
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمى برنت 20 سنتا أو 0.31 % إلى 64.25 دولار للبرميل. وقفز برنت 4.3 % أمس الخميس، ويتجه صوب الارتفاع نحو 4% على أساس أسبوعي.
 
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 16 سنتا أو 0.28 % إلى 56.90 دولار للبرميل، . لكن الخام الأمريكى القياسى صعد 5.4 بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب الارتفاع ما يزيد عن ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع.
 
وقال فيكتور شوم نائب رئيس استشارات الطاقة لدى آي.إتش.إس ماركت فى سنغافورة "الارتفاعات والانخفاضات التى سجلها سعر النفط فى الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار فى أسواق النفط (بالنظر) إلى تزايد التوترات الجيوسياسية... والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بسبب النزاعات التجارية".
 
وقلل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البداية من شأن إسقاط إيران لطائرة مسيرة عسكرية أمريكية فى الأسبوع الجاري. لكن تقارير اليوم الجمعة ذكرت أن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران قبل أن يتراجع، مما يثير مخاوف بشأن تعطل إمدادات نفطية مهمة بعد هجمات على ناقلتين الأسبوع الماضي.
 
وترتفع التوترات فى منطقة الشرق الأوسط، التى تضخ 20 % من إنتاج النفط العالمي، بعد هجمات على ناقلتين قرب مضيق هرمز وهو ممر مهم لإمدادات النفط.
 
وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات الناقلتين. وتنفى إيران أى ضلوع فى الأمر.
 
كما تحسن الجانب الخاص بآفاق الطلب، مع توقعات بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) ربما يخفض أسعار الفائدة فى اجتماع القادم.
 
وعادة ما تتلقى أسعار النفط الدعم من ضعف الدولار بسبب أن الخام يتم تسعيره بالعملة الأمريكية فى المعتاد.
 

اسعار النفط

خام برنت

توترات الشرق الاوسط

اسعار الفائدة الامريكية

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