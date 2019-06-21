تخفيض تذاكر الاتوبيس الذكى من 15 لـ5 جنيهات لخدمة مشجعى كأس الأمم الأفريقية

دفعت الشركة المشغلة للأتوبيس الذكى، بـ 100 أوتوبيس ومينى باص من شبكة مركباتها لخدمة مشجعى البطولة الأفريقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظة القاهرة، وفى إطار السعى لتوفير وسائل مواصلات أكثر راحة وأمان للمشجعين فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تبدأ أولى مبارياتها اليوم بين مصر وزيمبابوى فى تمام العاشرة مساءً.

ويأتى ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن توحيد قيمة التذكرة على جميع الخطوط خلال أيام مبارايات المنتخب، بقيمة تصل إلى 5 جنيهات بدلا من 15 جنيه، بهدف نقل المشجعين من اى مكان فى القاهرة والجيزة وصولا إلى أماكن المباريات فى استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر تحت شعار "شجع مصر" وذلك خلال أيام مباريات مصر.

كما خصصت الشركة شبكة مركباتها لخدمة المشجعين من خلال ربطها بمحطات مترو الانفاق فى محيط استاد القاهرة لنقل المشجعين إلى أماكن الدخول المخصصة للمشجعين، كما تقوم الشركة بتوفير أتوبيساتها لنقل أكثر من 50 ألف مشجع بعد إنتهاء المباراة اليوم إلى أماكن متفرقة فى القاهرة والجيزة .

من جانب آخر، أعلنت الشركة المشغلة للأتوبيس الذكى عن طرح تطبيقها الإلكترونى الجديد والذى يسمح للمشجعين بمعرفة مواعيد انطلاق وخطوط سير المركبات وأماكنها ووقت وصولها.