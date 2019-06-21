بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى الخليج وجورجيا

موسكو /أ ش أ/

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى الخليج، وما حدث مع البرلمانيين الروس فى جورجيا.

وقال دميترى بيسكوف، المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الرئيس الروسى بحث أثناء الاجتماع الوضع فى الخليج، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم العميق حيال التوتر القائم حاليا، موضحا أن بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومى الروسى يدعون جميع الأطراف إلى ضبط النفس ويحذرون من الخطوات غير المدروسة، التى قد يكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والاستقرار العالمى.

وأشار إلى أن بوتين بحث أيضا مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الاستفزاز الذى أثارته العناصر المتطرفة فى جورجيا ضد البرلمانيين الروس، مؤكدا أن المشاركين فى الاجتماع وصفوا ما حدث ضد الوفد الروسى فى جورجيا بالظاهرة الخطيرة للغاية.