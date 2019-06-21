بالمجان.. 125 مركز شباب وشوادر لمتابعة مباريات أمم افريقيا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

يستعد أهالى محافظة الشرقية، اليوم لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، بالمجان، وذلك من خلال 125 مركز شباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مجهزة لاستقبال الجماهير.

كما تم تخصيص 5 شوادر كبيرة سعة ألف كرسى مزودة بشاشة عرض كبيرة الحجم، ميدان سيدى أبو خليل بـ"مدينة الزقازيق"، الشادر المقام بمحيط مجلس مدينة "ديرب نجم"، المجاورة الخامسة بـ"العاشر من رمضان"، ميدان باتا فى "بلبيس"، منطقة نصف البلد بـ"منيا القمح" بجوار فيلا ذاده، كما ستفتح النوادى الاجتماعية، والنقابات أبوابها لاستقبال أعضائها.