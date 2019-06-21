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بالمجان.. 125 مركز شباب وشوادر لمتابعة مباريات أمم افريقيا بالشرقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:19 ص
بالمجان.. 125 مركز شباب وشوادر لمتابعة مباريات أمم افريقيا بالشرقية شاشات عرض - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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يستعد أهالى محافظة الشرقية، اليوم لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، بالمجان، وذلك من خلال 125 مركز شباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مجهزة لاستقبال الجماهير.

كما تم تخصيص 5 شوادر كبيرة سعة ألف كرسى مزودة بشاشة عرض كبيرة الحجم، ميدان سيدى أبو خليل بـ"مدينة الزقازيق"، الشادر المقام بمحيط مجلس مدينة "ديرب نجم"، المجاورة الخامسة بـ"العاشر من رمضان"، ميدان باتا فى "بلبيس"، منطقة نصف البلد بـ"منيا القمح" بجوار فيلا ذاده، كما ستفتح النوادى الاجتماعية، والنقابات أبوابها لاستقبال أعضائها. 

من جانبه، أضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه شدد على مراجعة أعمال الصيانة والكهرباء لمراكز الشباب، وتم التنسيق مع مديرية الصحة، لتجهيز فرق الانتشار السريع، والاستعداد التام للتعامل مع أية حالات طارئة على مستوى المحافظة أثناء إذاعة المباريات، بجانب التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المواطنين والشباب، والذين سيحتشدون أمام شاشات العرض، لمشاهدة المباريات، التى سيتم تخصصيها لنقل هذا الحدث، مشيرا إلى أنه تم تقوية إشارة البث بمحطة الإرسال التلفزيونى بالزقازيق، لتمكين المواطنين فى نطاق المحافظة، من متابعة المباريات من المنازل.

 


الشرقية

كآس الامم الافريقية

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الامم الافريقيه

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محافظ الشرقيه

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