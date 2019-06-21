بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، المصابين داليا كمال كشك " 38 سنة" مصابة كدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس واشتباه Pc، وتامر رمضان مفتاح " 40 سنة" مصاب بسجحات شديدة بفروه الرأس كدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس والظهر والبطن واشتباه Pc، وياسين تامر رمضان " 8سنوات" مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس والظهر وكدمه شديدة باليد اليمني واشتباهPc، ويوسف رمضان مفتاح "14سنة" مصاب بجرح رضي بالوجه حوالي 15 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس والظهر والبطن والصدر واليدين والرجلين واشتباه Pc.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.