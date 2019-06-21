سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 09:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:45 ص
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح انقلاب سيارة - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص، من أسرة واحدة، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، صباح اليوم، على طريق مطروح، فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، المصابين داليا كمال كشك " 38 سنة" مصابة كدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس واشتباه Pc، وتامر رمضان مفتاح " 40 سنة" مصاب بسجحات شديدة بفروه الرأس كدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس والظهر والبطن واشتباه Pc، وياسين تامر رمضان " 8سنوات" مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس والظهر وكدمه شديدة باليد اليمني واشتباهPc، ويوسف رمضان مفتاح "14سنة" مصاب بجرح رضي بالوجه حوالي 15 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والرأس والظهر والبطن والصدر واليدين والرجلين واشتباه Pc.

 تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 


محافظة مطروح

مرسى مطروح

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

فرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

فرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

العربية للتصنيع تبحث مع وفد مجرى التوسع فى إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة

العربية للتصنيع تبحث مع وفد مجرى التوسع فى إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة

منتخب مصر يقص شريط "كان 2019 " أمام زيمبابوى الليلة

منتخب مصر يقص شريط "كان 2019 " أمام زيمبابوى الليلة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة