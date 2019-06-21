باكستان تناشد شعبها مجددًا سداد الضرائب لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية

إسلام آباد /أ ش أ/

ناشد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، مجدداً شعبه لدفع الضرائب؛ وذلك لإخراج البلاد من المشاكل الاقتصادية والمالية التى تواجهها فى الفترة الراهنة.

وخير رئيس الوزراء الباكستانى -خلال خطابه وجهه إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمى صباح اليوم الجمعة- المتهربين من الضرائب بين سداد الضرائب أو مواجهة إجراءات حاسمة، كما حث جميع المواطنين على الاستفادة من خطة العفو التى أطلقتها الحكومة لتبييض الأموال السوداء؛ بهدف الإعلان عن الأصول والثروات المستترة داخل البلاد وخارجها لإخضاعها للضريبة.. حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من جمع التفاصيل والمعلومات الكاملة عن الأصول المالية المملوكة للمواطنين داخل البلاد وخارجها، وأنها ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد الذين لن يعلنوا أصولهم قبل 30 يونيو.

يذكر أن الحكومة الباكستانية أعلنت خطة العفو لتبييض الأموال السوداء، التى ستطبق حتى 30 يونيو الجاري، التى تهدف إلى توليد الضرائب وتوثيق الاقتصاد.