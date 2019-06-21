النيابة تصرح بدفن طفل توفى محترقا بالمياه المغلية فى دار السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام بالتصريح بدفن جثة طفل توفى لعدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الطفل توفى فى المستشفى، متأثرا بإصابته بحروق نتيجة سقوط مياة "مغلية" عليه أثناء لهوه داخل شقته.

تلقى قسم شرطة دار السلام، من مستشفى القصر العينى بوصول الطفل "محمد. ا" 3 سنوات جثة هامدة إثر إصابته بحروق عميقة، من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم، حيث سقط إناء به ماء مغلى اودت بحياته على الفور.

بعمل التحريات، تبين أنه أثناء لهو الطفل بالمنزل سقط داخل إناء ماء مغلى، مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.