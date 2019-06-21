سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 12:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تصرح بدفن طفل توفى محترقا بالمياه المغلية فى دار السلام

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:36 م
النيابة تصرح بدفن طفل توفى محترقا بالمياه المغلية فى دار السلام جثه - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة دار السلام، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام بالتصريح بدفن جثة طفل توفى لعدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الطفل توفى فى المستشفى، متأثرا بإصابته بحروق نتيجة سقوط مياة "مغلية" عليه أثناء لهوه داخل شقته.

تلقى قسم شرطة دار السلام، من مستشفى القصر العينى بوصول الطفل "محمد. ا" 3 سنوات جثة هامدة إثر إصابته بحروق عميقة، من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم، حيث سقط إناء به ماء مغلى اودت بحياته على الفور.

بعمل التحريات، تبين أنه أثناء لهو الطفل بالمنزل سقط داخل إناء ماء مغلى، مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


القصر العينى

‌‌دا السلام

نيابة دار السلام

قسم دار السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة