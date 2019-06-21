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النفط يتجه نحو زيادة أسبوعية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:39 م
النفط يتجه نحو زيادة أسبوعية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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استحوذ النفط في لندن على أكبر مكسب أسبوعي له منذ فبراير ، حيث أدى التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران إلى إثارة المخاوف من نشوب صراع من شأنه تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.5 ٪ اليوم الجمعة ، ليصل ارتفاعه في الأسبوع إلى 4.5 ٪. وجاءت الارتفاعات بعد ما أمر الرئيس دونالد ترامب في البداية بشن ضربات عسكرية ضد إيران أمس رداً على إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار ، لكنه بعد ذلك قام بإلغائها .

 وفقًا لمسئول في الإدارة الأمريكية،فإن تصاعد العداء في المنطقة الغنية بالنفط مؤخرًا بضربة صاروخية شنها متمردون يمنيون على المملكة العربية السعودية وهجوم على ناقلات بالقرب من مضيق هرمز ، الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران وذلك وفقا لما ذكرتة وكالة بلومبرج .

وقال ضابط عسكري إيراني إن الطائرة بدون طيار أسقطت لإرسال "رسالة واضحة" إلى البيت الأبيض ، وفقًا لقصة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أمس على الرغم من الارتفاع الأخير للنفط الخام ، أدت الحرب التجارية الأمريكية الصينية الراسخة إلى إضعاف توقعات الطلب وضغطها على الأسعار خلال الشهرين الماضيين. من المقرر أن تستأنف واشنطن وبكين المحادثات الأسبوع المقبل ، مما يعطي بصيصًا من الأمل للاقتصاد العالمي.

وارتفع سعرعقود برنت لشهر أغسطس 34 سنتًا إلى 64.79 دولارًا للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة في لندن ، بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 4.3٪ يوم الخميس،حيث تتجه الأسعار إلى أول مكسب أسبوعي منذ منتصف مايو.

وتقدم غرب تكساس الوسيط لتسليم أغسطس 12 سنتًا إلى 57.19 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية كما أغلق عقد يوليو ، الذي انتهى الخميس ، بنسبة 5.4 ٪. العقود الآجلة المتداولة على خصم 7.61 دولار لبرنت. نتيجة لتمديد العقد ، كانت الزيادة الأسبوعية في خام غرب تكساس أكبر من برنت ، حيث بلغت حوالي 9٪.

 

 

 

 


لندن

ترامب

ايران

الاسعار ’

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