المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد ترفض بالإجماع إعادة التفاوض حول اتفاق "بريكست"

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أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى جان كلود يونكر، إجماع الدول الأعضاء الـ27 فى ثباتهم بشأن عدم إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بغض النظر عمن سيأتى خلفا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وقال يونكر - فى تصريحات أوردتها شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة - "لقد أكدنا بالإجماع أنه لن يكون هناك إعادة للتفاوض على اتفاق الانسحاب".

يذكر أن وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون، يتواجه مع وزير الخارجية الحالى جيرمى هانت، فى الجولة الأخيرة من انتخابات حزب المحافظين التى ستقرر من سيخلف تيريزا ماى، على فى رئاسة وزراء بريطانيا التى أعلنت استقالتها من منصبها الشهر الماضى، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 31 من أكتوبر القادم.