الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

كتبت : نورا فخرى

استعرض التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، أهم المستهدفات لقطاع الكهرباء خلال العام الجديد 2019/2020، وفي مقدمتها وصول عدد العدادات الذكية ومسبقة الدفع إلى مليون لكلٍ منها.

وذكر التقرير البرلماني، إلي أنه من المستهدف زيادة عدد محطات المحولات على جهد 500 ك. ف إلى تسع محطات عام 2019 / 2020 مقارنة بثمان محطات عام 2018 / 2019، وصول أطوال الشبكات المضافة على الجهد الفائق ( 500 ك. ف ) إلى 864 كم، وأطوال الشبكات المضافة على الجهد العالي ( 66 ك. ف ) إلى 248 كم بنهاية عام الخطة.

كما تستهدف وزارة الكهرباء حسب التقرير البرلماني، وزيادة إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من 216 ألف جيجاوات / ساعة عام 2018 / 2019 إلى نحو 229 ألف جيجاوات / ساعة عام 2019 / 2020، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة إلى 5.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة نمو 81.4% مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير البرلماني، إلي أنه من المتوقع زيادة قدرات محطات الطاقة الشمسية إلى 50 ميجاوات في عام 2019 / 2020 مقارنة بنحو 26 ميجاوات في عام 2018 / 2019.

ونوه التقرير البرلماني، إلي أن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء خلال العام 2019 / 2020 تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية حيث يبلغ نصيب المشروعات الاستثمارية الخاصة نحو 49 مليار جنيه من هذه الاستثمارات بنسبة 43.8% تقريبًا من الإجمالي، والباقي وقدره 62.9 مليار جنيه، فيخُص الاستثمارات العامة، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي نحو 4.4 مليار جنيه، واستثمارات الهيئة الاقتصادية العامة نحو 17.3 مليار جنيه، وأخيرًا تحظى الشركات العامة بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية للقطاع إذ تبلغ استثماراتها 41.2 مليار جنيه بنسبة تُناهز 36.8% من الإجمالي.

ومن المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2019 / 2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 2018 / 2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 110 مليار جنيه خلال عام 2019 / 2020 مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.

وعلى مستوى ناتج القطاع، من المستهدف زيادته بعد استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج الوسيطة من 86.9 مليار جنيه في عام 2018 / 2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 2019 / 2020 وذلك بالأسعار الجارية بنسبة نمو 17.1%، وتُناظره زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 مليار جنيه في ذات الفترة بمتوسط معدل نمو 4.7%.