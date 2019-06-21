الصين: حل الدولتين هو الطريق الصحيح لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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دعا نائب المبعوث الصينى الدائم بالأمم المتحدة "وو هاى تاو"، إلى الالتزام بحل الدولتين فى التعامل مع قضية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى.

وقال تاو – فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة - إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية.. ويجب على المجتمع الدولى العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن أية مبادرة جديدة يجب أن تلتزم بالأعراف الدولية الأساسية سالفة الذكر، حيث تعد جوهرية فى تسوية المسألة الفلسطينية ومهمة للغاية للسلام والهدوء الإقليميين، ويجب التعامل مع القضية بشكل مناسب.

وتابع إنه من الضرورى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذى يخص الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، قائلا "يجب على الطرف المعنى التوقف الفورى عن كل أنشطة الاستيطان فى الأراضى المحتلة، وعن هدم منازل الفلسطينيين، والتوقف عن تدمير الممتلكات الفلسطينية، ويجب اتخاذ كل الإجراءات لمنع العنف ضد المدنيين".

وأشار إلى أنه من الضرورى التوقف عن كل الأفعال غير القانونية أو الإجراءات الأحادية تجاه تقنين المستوطنات واتخاذ إجراءات عملية لإزالة تأثيرها، مطالبا المجتمع الدولى بتحسين الوضعين الاقتصادى والإنسانى فى فلسطين.

ولفت نائب المبعوث الصينى الدائم بالأمم المتحدة إلى أن الحصار الطويل على قطاع غزة أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى فى المنطقة، الأمر الذى لا يساعد على الاستقرار الإقليمي، ما يستدعى رفع الحصار بشكل فورى، مطالبا المجتمع الدولى أيضا بزيادة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".