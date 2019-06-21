الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع ألمانيا

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قال نائب رئيس مجلس الدولة الصينى - مجلس الوزراء - ليو خه، إنه يتعين على بكين وبرلين استغلال الفرصة لتعزيز التعاون العملى لصالح الشعبين والشركات، ودعم تنمية الحوكمة الاقتصادية الدولية والحماية المشتركة للازدهار والاستقرار فى العالم.

وأشاد خه - فى تصريحات اليوم خلال محادثات مع وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانى "بيتر التماير" فى العاصمة (بكين) - بالزخم القوى لتنمية العلاقات بين البلدين، حيث حافظت الدولتان على تبادلات رفيعة المستوى وثقة متبادلة تزداد قوة كلما مضت العلاقات قدما.

من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانى "بيتر التماير" إن الجانب الألمانى يولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ولدى الشركات الألمانية استعداد قوى للتعاون مع الصين، وأضاف التماير أن ألمانيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، وإرسال إشارات مهمة للعالم من أجل دعم التعددية.