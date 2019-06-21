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الصحة: غرفة مركزية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لكأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:49 م
الصحة: غرفة مركزية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لكأس الأمم الأفريقية غرفة عمليات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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عقدت وزارة الصحة اجتماعًا، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة التأمين الطبى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بهدف مراجعة خطط الطوارئ والخدمات الإسعافية البرية والنهرية، والجوية، واستعدادات القطاعى الوقائى والعلاجى.

وأكدت الوزارة ، فى بيان اليوم، جاهزية جميع المستشفيات فى المحافظات الأربعة التى ستقام عليها مباريات البطولة وهى "القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية"، حيث تم تأمين مواقع الملاعب "المباريات والتدريب" والتأمين الطبى للجماهير من خلال توفير سيارتى إسعاف داخل الملعب و 8 سيارات فى محيط الملعب الخارجى، بالإضافة إلى الدعم الإسعافى من القطاعات المجاورة، كما تم تأمين الوفود و مقرات إقامة المنتخبات المشاركة بتوفير سيارة إسعاف لكل فندق بالإضافة إلى سيارة إسعاف مصاحبة لكل فريق .

وأضحت وزارة الصحة أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 998 للحالات الطارئة باللغات " الإنجليزية والفرنسية" حيث يتلقى الخط الساخن جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، مضيفًا أنه سيتم توزيع منشورات بذلك فى المطارات والفنادق التى يقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار 24 ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى، بصفة يومية ،بالإضافة إلى استقبال البيانات فى حالة وجود مصابيين، وحصر عدد البلاغات من خلال نظام مميكن.

وتم توفير 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة موزعة على المطارات و المعابر البرية والبحرية تحوى " جهاز صدمات، جهاز تنفس صناعى، جهاز مراقبة عمليات حيوية Monitor، حقيبة طوارئ متقدمة، ونقل آمن و عزل للحالات المرضية المعدية".

كما تم التنسيق مع مديرى المدريات فى المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال مراقبة الأغذية والمياه وترصد الأمراض المعدية ورصد الحالات المرضية فى الفنادق وأماكن إقامة الوفود المشاركة فى البطولة والمطاعم المحيطة، مضيفًا أنه تم تحديد عدد 2 مستشفى متخصصة بكل محافظة من المحافظات المقام عليها البطولة، حيث تم إخلاء 30% من أسرة المستشفيات المعنية فى التخصصات الحرجة والجراحية والحروق، فضلا عن توفير مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، كما تم التأكيد على تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الإستعداد فى تلك على المستشفيات للقصوى خلال فترة البطولة.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، ووكلاء الوزارة ومديرى المدريات فى محافظات القاهرة، الإسماعيلية، والسويس والإسكندرية.

 


الصحة

امم افريقيا

الاسعاف

بطولة كأس الأمم الأفريقية

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