الرئيس السيسى ينشر صورتين لاستاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا"

كتب محمد الجالى

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتين من استعدادات الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد الرئيس السيسي حفل ومباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.



