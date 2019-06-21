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الرئيس السيسى ينشر صورتين لاستاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا"

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:45 م
الرئيس السيسى ينشر صورتين لاستاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا" الرئيس عبد الفتاح السيسىالرئيس السيسى ينشر صورتين لاستاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا"
كتب محمد الجالى

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نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتين من استعدادات الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد الرئيس السيسي حفل ومباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

 

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السيسي

تويتر

بطولة افريقيا

ستاد القاهرة

منتخب مصر

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