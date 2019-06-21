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الخدمات البيطرية: تسجيل وترقيم وتأمين 63.214 رأس ماشية خلال 30 يومًا

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:31 ص
الخدمات البيطرية: تسجيل وترقيم وتأمين 63.214 رأس ماشية خلال 30 يومًا ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى بالهيئة العامة لخدمات البيطرية، عن أنه بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الادارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة الذى حصل "اليوم السابع"، عليها أن اجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو 2019 قد بلغت 43.214 حيوان، بينما بلغ اجمالى نشاط التأمين على الحيوانات المؤمن عليها خلال نفس الفترة 20,891 حيوان.

وأضاف التقرير، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى، موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلاق المتميزة، تاريخ التامين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.


الخدمات البيطرية

ترقيم الماشية

تحصين الماشية

التأمين على الماشية

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