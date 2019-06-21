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الخارجية الكويتية: نسعى للإعلان قريبا عن عدد الرفات المكتشفة بالعراق

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 م
الخارجية الكويتية: نسعى للإعلان قريبا عن عدد الرفات المكتشفة بالعراق مقابر فى العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية الكويتية، سعيها للإعلان قريبًا عن عدد الرفات التى تم اكتشافها أخيرا جنوبى العراق، ومطابقتها وفق الإجراءات المعتادة فى الفحص والتحرى عن هذا الأمر.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين – فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة - إن وزارة الخارجية الكويتية، تتولى مسؤولية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، مشددا على متابعة الوزارة وفقا للآليات المنتهجة، الكشف عن مصير الرفات التى تم اكتشافها أخيرا جنوبى العراق.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى الكويت، التابعة للصليب الأحمر الدولي، قد أعلنت أمس، اكتشاف رفات بشرية فى المثنى قضاء السماوة جنوبى العراق، يعتقد أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.

ووفق اللجنة فقد تم استخراج هذه الرفات بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلى فى بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية (DNA) لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين فى تلك الفترة، بحيث تكشف التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية العدد التقريبى للرفات المستخرجة.

 


الخارجية الكويتية

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الخارجية العراقية

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