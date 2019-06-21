الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير "مايك بومبيو" سيدعو سلطات الهند خلال زيارته لهذا البلد إلى التخلى عن أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوى والنظر فى خيارات بديلة.

ووفقا لـRT، قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بـ "إس 400" كنا ندعو حلفاءنا وشركاءنا، ومن بينهم الهند، إلى التخلى عن صفقات مع روسيا من شأنها أن تؤدى إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)".

وأضافت أن "الإدارة الحالية اتخذت إجراءات لتوسيع إمكانياتنا للتعاون مع الهند فى المجال العسكرى".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجارى كلا من الهند وسريلانكا واليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت الولايات المتحدة، دعت تركيا للتخلى عن أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوى، وأمهلتها حتى 31 من يوليو المقبل للتخلى عن الأنظمة الروسية، مهددة بإنهاء مشاركة تركيا فى برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية.