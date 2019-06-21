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الجيش السورى يستهدف تحصينات وخطوط إمداد مسلحى فتح الشام بريفى حماة وإدلب

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:50 م
الجيش السورى يستهدف تحصينات وخطوط إمداد مسلحى فتح الشام بريفى حماة وإدلب جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ

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نفذت وحدات من الجيش السورى المتمركزة شمال حماة، اليوم الجمعة، عمليات مكثفة على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية بريفى حماة وإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات المدفعية السورية استهدفت تحصينات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيى جماعة (فتح الشام) فى أطراف بلدتى (كفر زيتا واللطامنة) بريف حماة الشمالي، ردا على اعتداءات الإرهابيين على بلدتى (الشيخ حديد والجرنية) بريف حماة الشمالى والجنوبى ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بينهم وتدمير منصات إطلاق الصواريخ.

وفى ريف إدلب الجنوبي، استهدفت وحدات الجيش أرتالاً لإرهابيى "فتح الشام" فى بلدة (المسطومة) ومحيط جبل الأربعين تم رصدها متوجهة إلى الجنوب باتجاه مدينة أريحا، وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين .

 


الجيش السورى

سوريا

أخبار سوريا

خطوط إمداد فتح الشام

ريف حماة

ريف إدلب

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