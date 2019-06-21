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التحالف العربى يستهدف مناطق الميليشيات الحوثية شمال الحديدة فى اليمن

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:00 ص
التحالف العربى يستهدف مناطق الميليشيات الحوثية شمال الحديدة فى اليمن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى
أ ش أ

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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن استهداف مناطق عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال محافظة الحديدة اليمنية.

وطالب التحالف - فى بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" - المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة، مؤكدا أن قوات التحالف العربى مستمرة فى تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية وأن الاستهدافات تتم وفق القانون الدولى.

وأوضح التحالف العربى أن الأهداف شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة مجهزة للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثى تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة والتى وردت فى اتفاقية إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها.

 

 


اليمن

التحالف العربى

الحوثيين

مليشيا الحوثى

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