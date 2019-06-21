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البرتغال تشهد أكبر زيادة فى أسعار المنازل بين دول الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:29 ص
البرتغال تشهد أكبر زيادة فى أسعار المنازل بين دول الاتحاد الأوروبى البرتغال
أ ش أ

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أفادت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" بأن البرتغال كانت أعلى الدول الأوروبية ارتفاعا فى أسعار السكن عام 2018، بزيادة قدرها 10.3%  مقارنة بالعام السابق، أى أكثر من ضعف المتوسط بدول الاتحاد الأوروبى.

ووفقا للبيانات بلغ متوسط ارتفاع أسعار المسكن فى دول الاتحاد الأوروبى 4.4% عام 2018، فى حين كان متوسط الزيادة فى منطقة اليورو 4.3%.

وأظهرت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، أنه بعد البرتغال، التى قادت الزيادات فى العام الماضي، فى هذا المؤشر، جاءت أيرلندا ولاتفيا والمجر، وفى الاتجاه المعاكس، سجل أكبر انخفاض فى مؤشر أسعار المنازل فى العام الماضى فى السويد وإيطاليا.

 


الاتحاد الأوروبى

البرتغال

اسعار السكن فى البرتغال

اسعار المنازل

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