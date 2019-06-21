البترول تخطط لطرح مزايدة للبحث عن الغاز بغرب المتوسط

كتبت -مروة الغول

تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة القادمة، لطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعى، وذلك فى منطقة غرب المتوسط، حيث يتم طرح تلك المزايدة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري .

وتعد منطقة غرب البحر المتوسط، منطقة بكر تتمتع باحتمالات غازية مبشرة، خاصة بعد مشروعات المسح السيزمى، والتى تم تنفيذها فى تلك المنطقة.

وخلال شهر مارس الماضى، أعلنت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول عن مزايدة عالمية، للبحث والتنقيب عن النفط، والغاز فى عشرة قطاعات بالبحر الأحمر.

وأبدت مجموعة من شركات البترول العالمية، اهتماماً قوياً للاستثمار فى منطقة البحر الأحمر وذلك في ظل الاحتمالات الواعدة للاكتشافات البترولية بها.