سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يمهل أهالى حى وادى فى القدس 3 أسابيع لهدم 100 شقة سكنية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:17 ص
الاحتلال الإسرائيلى يمهل أهالى حى وادى فى القدس 3 أسابيع لهدم 100 شقة سكنية الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الخميس، أهالى حى وادى الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم مائة شقة سكنية.

ونقل مركز معلومات وادى حلوة عن لجنة حى وادى الحمص، أن سلطات الاحتلال أمهلت المواطنين حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات الهدم يدويا أو هدمها من قبل قوات الاحتلال بعد هذا التاريخ.

وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال بدأت بملاحقة السكان منذ حوالى 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة "القرب من الجدار الأمني"، وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وفقا لقرارها بمنع البناء على بعد 250 مترا من "الجدار" لأسباب أمنية.

وأضافت اللجنة أن الجزء الأكبر من البنايات التى صودق على هدمها يقع فى المناطق المصنفة (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا وفق اتفاقية أوسلو، والحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.

إلى ذلك، دعت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم فى حى وادى الحمص، المواطنين للمشاركة فى صلاة ظهر يوم غد الجمعة احتجاجا على قرارات الهدم الجماعية فى الحي.

وأوضحت اللجنة أن الصلاة ستقام فى إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقى خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبرى الخطبة، يعقبها مؤتمر صحفى لعدد من الشخصيات المقدسية.

 

 


الاحتلال الاسرائيلى

هدم مائة شقة فى القدس

القدس

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أردوغان" الأغا الكاذب .. فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" يكشف رحلة صناعة الديكتاتور التركى منذ نشأته..كيف خان حلفاءه وارتدى كل الأقنعة لخداع الشعوب.."وبالأدلة" كيف باع القدس وتاجر بالدين من أجل "مجده الزائف"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:00 ص

حى "ميئة شعاريم" بالقدس المحتلة معقل المتطرفين اليهود.. "الحريديم" يحولونه دولة داخل دولة.. الجماعات اليهودية المتطرفة تهاجم قوات الشرطة والجيش كلما حاولت اقتحامه.. ورفض الخدمة بجيش إسرائيل أبرز أسباب الخلاف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:30 م

مفتى عام القدس: ما يحدث فى فلسطين تطهير عرقى وعنصرى بغيض

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:05 م

صور وفيديو.. يهود ضد إسرائيل.. حريديم يرفضون سياسة إسرائيل ويشاركون فى عُرس فلسطينى بالضفة الغربية.. مدير المتحف اليهودى يتقدم باستقالته بعد تغريدة مع مقاطعة تل أبيب.. ومتحف" أهلا بكم فى القدس" يغضب نتنياهو

الأحد، 16 يونيو 2019 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة