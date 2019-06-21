الاحتلال الإسرائيلى يمهل أهالى حى وادى فى القدس 3 أسابيع لهدم 100 شقة سكنية

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أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الخميس، أهالى حى وادى الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم مائة شقة سكنية.

ونقل مركز معلومات وادى حلوة عن لجنة حى وادى الحمص، أن سلطات الاحتلال أمهلت المواطنين حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات الهدم يدويا أو هدمها من قبل قوات الاحتلال بعد هذا التاريخ.

وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال بدأت بملاحقة السكان منذ حوالى 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة "القرب من الجدار الأمني"، وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وفقا لقرارها بمنع البناء على بعد 250 مترا من "الجدار" لأسباب أمنية.

وأضافت اللجنة أن الجزء الأكبر من البنايات التى صودق على هدمها يقع فى المناطق المصنفة (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا وفق اتفاقية أوسلو، والحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.

إلى ذلك، دعت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم فى حى وادى الحمص، المواطنين للمشاركة فى صلاة ظهر يوم غد الجمعة احتجاجا على قرارات الهدم الجماعية فى الحي.

وأوضحت اللجنة أن الصلاة ستقام فى إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقى خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبرى الخطبة، يعقبها مؤتمر صحفى لعدد من الشخصيات المقدسية.