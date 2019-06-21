سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يتضامن مع قبرص ضد أنشطة تركيا غير القانونية بالمنطقة الاقتصادية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:05 م
الاتحاد الأوروبى يتضامن مع قبرص ضد أنشطة تركيا غير القانونية بالمنطقة الاقتصادية الرئيس التركى ورئيس قبرص
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، اليوم الجمعة، أن أعضاء الاتحاد الأوروبى أبدوا تضامنهم مع قبرص من خلال تبنى استنتاجات تهدف لفرض تدابير موجهة ضد الأنشطة غير القانونية لتركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص.

وقال برودرومو، عقب تبنى المجلس الأوروبى فى بروكسل، النص الذى أدان أنشطة تركيا غير القانونية - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) - "شركاؤنا يستجيبون بشكل إيجابى للدعوة التى وجهها الرئيس القبرصى، وإن الاتحاد الأوروبى يعرب عن تضامنه ودعمه لجمهورية قبرص".

وأضاف أن المجلس الأوروبى يعيد التأكيد على استنتاجات المجلس الأوروبى السابقة بما فى ذلك استنتاجات 22 مارس 2018، وكذلك يتبناها، ويدين بشدة أنشطة تركيا غير القانونية المستمرة فى شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة.

وكان ​الاتحاد الأوروبى قد هدد ​تركيا​ بفرض ​عقوبات​ عليها إذا لم توقف عملياتها غير الشرعية للتنقيب عن ​الغاز​ قبالة سواحل قبرص، مؤكدًا فى بيان ختامى صادر عن قمته فى ​بروكسل​ إدانته أنشطة الحفر غير الشرعية التى تقوم بها تركيا، كما أعرب عن أسفه لأن تركيا "لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبى لوقف مثل هذه الأنشطة".

وكانت ​السفينة​ "يافوز" التى طليت بالعلم التركى قد أبحرت، أمس الخميس، بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم فى ميناء ديلوفاسى التركى شارك فيه وزير ​الطاقة​ فاتح دونماز الذى قال: "نواصل أعمال التنقيب من دون توقف، إنّه حقنا الشرعى".

 

 


الحكومة القبرصية

الاتحاد الاوروبى

المنطقة الاقتصادية القبرصية

التنقيب عن الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى: إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها فى مياه قبرص

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:39 ص

أردوغان يواصل استفزازاته.. سفينة تنقيب تركية تتجه للعمل قبالة سواحل قبرص

الخميس، 20 يونيو 2019 12:55 م

الخارجية اليونانية: نشاط تركيا فى منطقة قبرص الاقتصادية غير قانونى

الخميس، 20 يونيو 2019 05:05 ص

وزير الخارجية القبرصى يكشف إجراءات المفوضية الأوروبية ضد تركيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:57 م

قبل انتخابات إسطنبول.. كيف يحاول أردوغان "بيع الوهم" لسكان المدينة التركية.. الاستفزاز التركى لقبرص محاولة لاستدعاء "فزاعة" الحرب لتكرار سيناريو انتخابات 2016.. والحزب الحاكم لا يريد التفريط فى الفوز بأى ثمن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة