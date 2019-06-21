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الاتحاد الأوروبى قلق بشأن التطورات فى الخليج لكنه لا يرى حاجة للتدخل

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:15 م
الاتحاد الأوروبى قلق بشأن التطورات فى الخليج لكنه لا يرى حاجة للتدخل دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى
رويترز

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قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك اليوم الجمعة بعد قمة للاتحاد إن زعماء التكتل يشعرون بقلق بالغ بشأن التوترات بين إيران والولايات المتحدة فى الخليج لكنهم لا يرون سببا للتدخل ببيان خاص من جانبهم.

 

وبعد أسابيع من التوتر المتصاعد فى أعقاب هجمات على ناقلات نفط فى منطقة الخليج قالت إيران أمس الخميس إنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ سطح جو.

 

وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز اليوم الجمعة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يحذرها فيها من أن هجوم الولايات المتحدة عليها بات وشيكا لكنه يقول إنه لا يريد حربا وإنما إجراء محادثات بشأن مجموعة من القضايا.

 

وقال توسك فى مؤتمر صحفى "بالطبع نتابع الموقف عن كثب ويساورنا قلق شديد إزاء التطورات بمنطقة الخليج لكن بصورة عملية لا يوجد سبب لتحضير بيان أوروبى خاص. أعتقد أن موقفنا مسؤول جدا".


دونالد توسك

المجلس الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

الخليج

ترامب

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