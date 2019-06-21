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الإدعاء العام فى بروكسل: اعتقلنا شخص بحوزته متفجرات قرب جسر سكة حديد بمنطقة جيت

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:46 م
الإدعاء العام فى بروكسل: اعتقلنا شخص بحوزته متفجرات قرب جسر سكة حديد بمنطقة جيت الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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قال الإدعاء العام ببروكسل اليوم الجمعة فى بيان له أنه تم اعتقال أمس الخميس مشتبه به، بعد اكتشاف بحوذته كمية صغيرة من المتفجرات بالقرب من جسر للسكك الحديدية فى جيت.

وأشارت التقارير الشرطية، انه قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الإحراق، وكانت محكمة تنفيذ الأحكام فى أنتويرب قد منحته الإفراج المشروط فى هذه القضية.

وقال المتحدث باسم الادعاء إن الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ، والذى تم التعرف عليه فقط بالأحرف الأولى من اسمه ادعى أن المتفجرات كانت بحوزته "للمرح".

وقال نفس المصدر ان البحث الذى أجرى فى منزله فى إقليم بروكسل لم يبرز أى شيء، وسيمثل المشتبه به امام قاضى التحقيق الذى سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقاله أم لا.

 


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