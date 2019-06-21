الأوقاف تلغى ترخيص خطابة 4 خطباء وتحيل إمام بالقاهرة لباحث دعوة

كتب - إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف، تحويل عبدالله محمد عبد الحميد دعبس إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة إلى باحث دعوة، مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.

وقالت الوزارة، إن ذلك جاء بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الدينى بالوزارة، واعتمد الوزير إلغاء تصريح الخطابة الخاص بكل من: عمر إبراهيم عبد العزيز خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.

وشمل القرار كمال أحمد عبد الرحيم على خطيب متطوع بمديرية أوقاف القاهرة ويعمل معلم أول بمعهد الهدى الدينى الأزهري بالمعصرة – حلوان، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه , مع تكليف رئيس القطاع الديني بمخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بما بدر من المذكور لإعمال شأنه معه، وذلك لعدم التزامهم بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، وتؤكد الوزارة أنها ماضية في التعامل بحسم مع أي مخالف مهما كان أمره.