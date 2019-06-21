استقالة رئيس البرلمان الجورجى من منصبه عقب احتجاجات ضد وفد روسى

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قال الحزب الحاكم فى جورجيا، اليوم الجمعة، إن رئيس البرلمان استقال من منصبه، عقب الاشتباكات التى وقعت فى العاصمة "تبليسى" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسى فى الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ومن جهته، أعرب المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، عن قلق بلاده من الاحتجاجات التى اندلعت فى جورجيا ضد وفد برلمانى روسى، واصفا هذه الاحتجاجات بـ"الاستفزاز المناهض لروسيا".

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، "مثل هذه المظاهر من إرهاب الروس تثير قلقنا الشديد، لأنه لا ينبغى لنا أن ننسى أن جورجيا بلد يزوره بانتظام عدد كبير من السياح من روسيا"، وأضاف بيسكوف "كل ما حدث فى جورجيا بالأمس ليس أكثر من إرهاب استفزازى لروسيا، ولا يمكن إلا أن يسبب قلقنا الشديد من وجود مظاهر عدوانية ضد المواطنين الروس"، مشيرا إلى أن بلاده تدين بشدة هذا الأمر.

وكانت رئيسة جورجيا "سالوميه زورابيشفيلى" قد قطعت فى وقت سابق زيارة خارجية كانت تقوم بها للعودة إلى العاصمة "تبليسي"، عقب إصابة العشرات فى اشتباكات بين قوات الشرطة، ومتظاهرين تجمعوا خارج مبنى البرلمان.

ودعت المعارضة الجورجية إلى تنظيم احتجاج جديد خارج البرلمان مساء اليوم؛ وذلك بحسب ما صرح به "جريجول فاشادزي" مرشح المعارضة الذى خسر فى الانتخابات الرئاسية أمام زورابيشفيلي، لإحدى وسائل الإعلام المحلية.