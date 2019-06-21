اسباب خشونة الركبة عدة منها الوراثة والسمنة

كتبت فاطمة خليل

خشونة الركبة من أشهر أمراض العظام التى تسبب الألم الشديد فى الركبة ويسمى أيضاً "التهاب المفاصل التنكسية في الركبة"، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب خشونة الركبة، وفقاً لموقع Web md.



خشونة الركبة

ما هى خشونة الركبة



خشونة الركبة أو التهاب المفاصل التنكسى الذى يحدث عندما تتآكل وتضعف الغضاريف التى تحمى المفاصل، و ينتج عن ذلك احتكاك العظام ببعضها وهو ما يسبب ألم وتورم وتيبس وانخفاض القدرة على الحركة وفي بعض الأحيان تكون النتوءات العظمية.

وتتزايد فرص الإصابة بخشونة الركبة بعد سن الـ 45، ووفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية ، فإن أكثر من 27 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من خشونة الركبة والنساء هن الأكثر عرضة للإصابة.



خشونة الركبة

اسباب خشونة الركبة



هناك عدة أسباب تزيد من خطر إصابتك بخشونة الركبة وتشمل هذه الأسباب ما يلى:

- كبر السن، قدرة الغضروف على الشفاء تتناقص مع تقدم العمر.

-السمنة، الوزن الزائد يسبب زيادة الضغط على جميع المفاصل، وخاصة الركبتين.

-الوراثة، فالجينات قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة، قد يكون أيضًا بسبب التشوهات الموروثة في شكل العظام التي تحيط بمفصل الركبة.

-الجنس، النساء في سن 55 وما فوق هن أكثر عرضة من الرجال للإصابة بخشونة الركبة.

-إصابات الإجهاد المتكررة، و هذه عادة ما تكون نتيجة لنوع الوظيفة التي لدى الشخص، فالمهن التى تتطلب الضغط المستمر على مفصل الركبة أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالخشونة في الركبة.

-ألعاب القوى، قد يكون الرياضيون المشاركون في كرة القدم أو التنس أو الجري لمسافات طويلة أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة.

-أمراض أخرى، الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أيضية معينة، مثل زيادة الحديد أو هرمون النمو الزائد، يتعرضون أيضًا لخطر أكبر من التهاب المفاصل.