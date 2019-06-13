لو عندك التهاب المفاصل.. 5 أطعمة أساسية ضيفها لنظامك الغذائى

كتبت فاطمة خليل

التهاب المفاصل من الأمراض التى تصيب كثيرًا من الناس، ويمكن أن يساعد النظام الغذائى الذى تتناوله فى علاج التهاب المفاصل، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأكلات التى تساعد على علاج التهاب المفاصل يجب أن تضيفها فى نظامك الغذائى، بحسب موقع arthritis.



اطعمة لعلاج التهاب المفاصل

السمك

واحدة من فوائد تناول بعض أنواع الأسماك هي الأحماض الدهنية أوميجا 3 المضادة للالتهابات التي تحتويها، ومن أكثر الأسماك التى تحتوى على الأوميجا 3 السلمون والماكريل والرنجة والسردين والتونة.

الفواكه والخضراوات

حاول أن تأكل ما بين 5-9 حبات من الفواكه والخضراوات يوميًا، واجعل الفواكه والخضراوات الطبق الأساسي فى وجبة الطعام التى تتناولها.



التهاب المفاصل

المكسرات والبذور

مثل: اللوز وبذور عباد الشمس والفستق والجوز- يمكن تناولها بمفردها كوجبة خفيفة صحية أو رشها على السلطة أو اللبن قليل الدسم.

الحبوب

هناك ما هو أكثر من الحبوب الكاملة من الأرز البني، فكر في الكينوا والبرغل وغيرها، يمكنك أيضًا اختيار خبز الحبوب الكاملة أو خبز التورتيا بالقمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض.

شرب الماء

تناول كميات كبيرة من الماء يحافظ على رطوبتك، ويساعد الماء أيضًا في نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلاياك، ويضبط ضغط الدم ويساعد على الهضم من بين الفوائد الصحية الأخرى.