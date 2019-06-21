سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 06:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ارتفاع ميزانية بنك ناصر الاجتماعى إلى 18 مليار و26 مليون جنيه

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:34 م
ارتفاع ميزانية بنك ناصر الاجتماعى إلى 18 مليار و26 مليون جنيه بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ان المؤشرات تشير الى ارتفاع إجمالى ميزانية بنك ناصر الاجتماعى حيث بلغت 18 مليار و26 مليون جنيه فى حين بلغ إجمالى الميزانية عن العام السابق فى 30/6/2018 مبلغ 15940 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالى 2018 /2019، والذى أكد أن ذلك يأتى تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع فى قنوات الدفع الإلكترونية فى إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومى والجهود التى يبذلها القطاع المصرفى لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع غير نقدى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الاتفاق بخصوص إنهاء إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى باشتراك البنك فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية "بطاقة ميزة "والاستعدادات التى تجرى داخل البنك لإصدارها وهى أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع.

وأضافت الوزارة أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك اظهرت نمواً ملحوظاً فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث تشير المؤشرات الى ارتفاع أرباح البنك الى مبلغ 947مليون جنيه فى مقابل 749مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 198مليون جنيه بنسبه 26%، لافته الى ان المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك والتى بلغ قيمته 962مليون جنيه وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وتم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الاكثر احتياجا بمبلغ 59.7مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 386.10مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ مليون ونصف جنيه هذا بالإضافة الى الموافقة على دعم وحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمستشفيات جامعة القاهرة بجهاز ميكروسكوب جراحى بمبلغ مليون و 999الف جنيه تقريبا، كما تم ايضا مناقشة المستجد من اجراءات تأسيس شركة صندوق استثمار خيرى "عطاء" لدعم ذوى الإعاقة .

وفى ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه استمراراً لما أظهرته نتائج الأعمال من معدلات نمو إيجابية، فقد حقق البنك عائد على التمويلات بقيمة 1951مليون جنيه فى مقابل 1410مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 541 مليون جنيه بنسبة 38% كما بلغت اجمالى ودائع العملاء مبلغ 6300 مليون جنيه مع العلم أن إجمالى الرصيد عن العام السابق فى 30/6/2018 بلغ 5266 مليون جنيه وذلك نتيجة طرح اوعية ادخارية جديدة لآجال واسعار متنوعة ادت لجذب مزيد من ودائع العملاء .

وأضاف شريف فاروق انه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3175 مليون جنيه لعدد 69516 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 195مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل وذلك بغرض تحويل الأجير لمالك وتوفير وسائل النقل للمواطنين بدفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهر.

 


التضامن

بنك ناصر

ميزانية بنك ناصر

الفئات الأكثر احتياجا

دعم الاسر الفقيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة