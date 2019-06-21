ارتفاع ميزانية بنك ناصر الاجتماعى إلى 18 مليار و26 مليون جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ان المؤشرات تشير الى ارتفاع إجمالى ميزانية بنك ناصر الاجتماعى حيث بلغت 18 مليار و26 مليون جنيه فى حين بلغ إجمالى الميزانية عن العام السابق فى 30/6/2018 مبلغ 15940 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالى 2018 /2019، والذى أكد أن ذلك يأتى تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع فى قنوات الدفع الإلكترونية فى إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومى والجهود التى يبذلها القطاع المصرفى لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع غير نقدى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الاتفاق بخصوص إنهاء إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى باشتراك البنك فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية "بطاقة ميزة "والاستعدادات التى تجرى داخل البنك لإصدارها وهى أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع.

وأضافت الوزارة أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك اظهرت نمواً ملحوظاً فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث تشير المؤشرات الى ارتفاع أرباح البنك الى مبلغ 947مليون جنيه فى مقابل 749مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 198مليون جنيه بنسبه 26%، لافته الى ان المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك والتى بلغ قيمته 962مليون جنيه وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وتم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الاكثر احتياجا بمبلغ 59.7مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 386.10مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ مليون ونصف جنيه هذا بالإضافة الى الموافقة على دعم وحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمستشفيات جامعة القاهرة بجهاز ميكروسكوب جراحى بمبلغ مليون و 999الف جنيه تقريبا، كما تم ايضا مناقشة المستجد من اجراءات تأسيس شركة صندوق استثمار خيرى "عطاء" لدعم ذوى الإعاقة .

وفى ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه استمراراً لما أظهرته نتائج الأعمال من معدلات نمو إيجابية، فقد حقق البنك عائد على التمويلات بقيمة 1951مليون جنيه فى مقابل 1410مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 541 مليون جنيه بنسبة 38% كما بلغت اجمالى ودائع العملاء مبلغ 6300 مليون جنيه مع العلم أن إجمالى الرصيد عن العام السابق فى 30/6/2018 بلغ 5266 مليون جنيه وذلك نتيجة طرح اوعية ادخارية جديدة لآجال واسعار متنوعة ادت لجذب مزيد من ودائع العملاء .

وأضاف شريف فاروق انه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3175 مليون جنيه لعدد 69516 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 195مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل وذلك بغرض تحويل الأجير لمالك وتوفير وسائل النقل للمواطنين بدفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهر.