ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب 0.3% فى مايو

الرباط – رويترز

قالت المندوبية السامية للتخطيط للمغرب، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب ارتفع 0.3 % على أساس سنوى فى مايو بعد أن تراجع 0.2 % فى الشهر السابق.

وانخفضت أسعار الغذاء 0.7 % على أساس سنوى فى مايو بعد هبوطها 1.2 % فى أبريل، وزادت أسعار السلع غير الغذائية 0.9 % على أساس سنوى فى مايو مقارنة مع زيادة بلغت 1.1 % فى أبريل.

وعلى أساس شهرى ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 % فى مايو، وبلغ التضخم الأساسى 0.1 % على أساس شهرى و1.2 % على أساس سنوى فى مايو.

ويتوقع البنك المركزى أن يتباطأ التضخم، الذى يتأثر بشكل رئيسى بأسعار الغذاء، إلى 0.6 % فى 2019 من 1.9 % العام الماضى قبل أن يرتفع إلى 1.2 % فى 2020 مع تحسن طلب المستهلكين.