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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب 0.3% فى مايو

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:29 م
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب 0.3% فى مايو سلع غذائية - ارشيفية
الرباط – رويترز

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قالت المندوبية السامية للتخطيط للمغرب، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب ارتفع 0.3 % على أساس سنوى فى مايو بعد أن تراجع 0.2 % فى الشهر السابق.
 
وانخفضت أسعار الغذاء 0.7 % على أساس سنوى فى مايو بعد هبوطها 1.2 % فى أبريل، وزادت أسعار السلع غير الغذائية 0.9 % على أساس سنوى فى مايو مقارنة مع زيادة بلغت 1.1 % فى أبريل.
 
وعلى أساس شهرى ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 % فى مايو، وبلغ التضخم الأساسى 0.1 % على أساس شهرى و1.2 % على أساس سنوى فى مايو.
 
ويتوقع البنك المركزى أن يتباطأ التضخم، الذى يتأثر بشكل رئيسى بأسعار الغذاء، إلى 0.6 % فى 2019 من 1.9 % العام الماضى قبل أن يرتفع إلى 1.2 % فى 2020 مع تحسن طلب المستهلكين.
 

المغرب

اقتصاد المغرب

مؤشر أسعار المستهلكين

التضخم فى المغرب

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