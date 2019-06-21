ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لأكثر من 3.7 مليون طن

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 20 يونيو الحالى.

وكشف التقرير عن أن الصادرات بلغت 3 مليون و728 ألف و343 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 199 ألف و259 طن عن نفس المدة من العام الماضى وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و637 ألف و730 طن، بالإضافة إلى تصدير 677 ألف و376 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 246 ألف و731 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 42 ألف و565 طن، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألف و 475 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 16 الف و133 طن.

فيما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 11 ألف و871 طن، تليها فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 5852 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 4869 طن للفلفل و4826 طن للخيار.