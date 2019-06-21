ارتفاع أسعار الذهب 1.5% مع تراجع العملة وعوائد السندات الأمريكية

رويترز

قفز الذهب ما يزيد عن 1.5 %، اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013، فى الوقت الذى تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلباً بتلميحات مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بخفض أسعار الفائدة.

كما عززت التوترات فى الشرق الأوسط ارتفاع المعدن النفيس، مما دفع الذهب للصعود قرابة 5% هذا الأسبوع ونحو 10 % منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1404.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ فى وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر 2013 عند 1410.78 دولار.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 29 أبريل 2016، كما أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الخامس على الترتيب.

وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1408.90 دولار للأوقية.

وقال البنك المركزى الأمريكى الأسبوع الجارى إنه مستعد للتصدى لتنامى المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية، ملمحا إلى البدء فى خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

ومنذ يوم الأربعاء، ارتفع الذهب 70 دولارا بعد تصريحات المركزى الأمريكى التى تميل إلى التيسير النقدى وتزايد التوترات فى الشرق الأوسط.

ويتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات دون 2% للمرة الأولى فى أكثر من عامين ونصف العام.

وأُضيفت توترات جديدة فى الشرق الأوسط إلى حالة القلق العالمية بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية مما يثير مخاوف بشأن وقوع مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3 % إلى 15.43 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها فى ثلاثة أشهر تقريبا وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعى بالنسبة المئوية منذ بداية العام الجاري.

وصعد البلاتين 1.1 % إلى 811.08 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1% إلى 1492.82 دولار للأوقية ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى.